مجموعة "أغذية" تعتزم الاستحواذ على "أطياب" المصرية

أعلنت "مجموعة أغذية، المُدرجة في سوق أبوظبي المالي، اليوم الأربعاء، عن موافقة مجلس إدارتها على الاستحواذ الاستراتيجي على حصة الأغلبية في شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي "أطياب" وهي إحدى شركات إنتاج اللحوم والدواجن المجمدة في مصر.

وقالت "أغذية" في بيان لها، إن محفظة شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي تضم أربع علامات تجارية هي "أطياب"، و"ميتلاند"، و"شيكيتيتا"، و"فرات". وتوفر الشركة مجموعة واسعة من المنتجات تخدم من خلالها مختلف فئات الجمهور في السوق المصري.

وستقوم أغذية من خلال هذه الصفقة بالاستحواذ على حصة الأغلبية بنسبة 75.02% من شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي، وسيحتفظ عطيتو رسلان، مؤسس الشركة وأحد القادة المرموقين في القطاع، بحصة في الشركة.

وتصل القدرة الإنتاجية السنوية لشركة "أطياب" إلى نحو 70 ألف طن عبر عدد من المنشآت وخطوط الإنتاج، بما في ذلك مصنع بمساحة 60 ألف متر مربع.

وحققت "أطياب" نمواً ملحوظاً في إيراداتها بمعدل سنوي مركب يبلغ نحو 28% بين عامي 2016 و2020، مع تحقيق هوامش ربح قوية في العام 2020 بلغت نحو 19% قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء. وفي عام 2020، حققت الشركة صافي إيرادات بلغ 424 مليون درهم، وأرباح بقيمة 79 مليون درهم قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء. وتمتلك الشركة 11 مركز توزيع في جميع أنحاء مصر ويعمل لديها أكثر من 2,500 موظف.

وتعمل "فريشفيلدز بروكهاوس درينغر" كمستشار قانوني دولي لمجموعة أغذية، بينما تعمل "معتوق بسيوني والحناوي" كمستشار قانوني للمجموعة في مصر، و"المجموعة المالية هيرميس" كمستشار مالي لمجموعة أغذية.

وتعمل شركة فيرست كابيتال للاستشارات المالية كمستشار مالي لمساهمي شركة أطياب، بينما يعمل مكتب أدسيرو- راجي سليمان وشركاه كمستشار قانوني لمساهمي شركة أطياب.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية، خليفة سلطان السويدي، إن الاستحواذ "يتماشى بشكل كبير مع استراتيجية المجموعة الرامية إلى ترسيخ مكانتها في مجال السلع الاستهلاكية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعدّ مصر سوقاً رئيسية لتحفيز نمو المجموعة لا سيما أن أطياب تعمل في قطاع واعد وسريع النمو.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية، آلان سميث: "يمثل الاستحواذ المقترح على شركة أطياب امتداداً لتوسع مجموعة أغذية في قطاع اللحوم المجمدة بعد إعلاننا مؤخراً عن موافقة مجلس الإدارة على الاستحواذ على شركة النبيل للصناعات الغذائية في الأردن.

وأضاف أن الصفقة الجديدة ستضع مجموعة أغذية في مقدمة قطاع متنامٍ لدى أحد أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأكبر سوق استهلاكية بتعداد سكاني يناهز 100 مليون نسمة، وتغلب عليه فئة الشباب وقدرة شرائية متنامية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "أطياب"، عطيتو رسلان، إن الصفقة تمثل فرصة كبيرة لدفع عجلة نمو الشركة وترسيخ ريادتها في مصر فضلاً عن التوسّع إلى أسواق جديدة، كما أنها تعكس الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات ومصر.