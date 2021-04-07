الأدوية الأوروبية تقر: تجلط الدم عارض جانبي نادر جدا للقاح أسترازينيكا

أكد وكالة الأدوية الأوروبية أن فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق بكثير آثاره الجانبية.

وفي حين قالت إن حالات تخثر الدم هي عوارض جانبية نادرة جدا للقاح، شددت على أن لقاح أسترازينيكا أثبت فعاليته العالية في مكافحة كوفيد 19.

وأقرت وكالة الأدوية الأوروبية :"سجلنا 52 جلطة بالنسبة لـ34 مليون تم تطعيمهم بلقاح أسترازينيكا".

وبعد أن أكد أحد مسؤوليها وجود علاقة واضحة بين لقاح أسترازينيكا وتجلط الدم، كانت وكالة الأدوية الأوروبية قد نفت أنها أثبتت بالفعل وجود علاقة سببية بين لقاح أكسفورد/أسترازينيكا ومتلازمة تخثر الدم النادرة، قبل أن تقر أن التجلط هو من العوارض الجانبية النادرة جداً.

جاء ذلك، بعد أن أعلن مسؤول استراتيجية اللقاحات في الوكالة ماركو كافاليري في مقابلة مع صحيفة إل مساجيرو الإيطالية نشرت أمس الثلاثاء، أن هناك علاقة واضحة بين اللقاح المذكور والجلطة، قائلاً: "يمكننا الآن أن نقول ذلك، من الواضح أن هناك صلة مع اللقاح. ولكننا لا نعرف بعد ما الذي يسبب رد الفعل هذا".

كما أضاف في ما يتعلّق بالموقف الرسمي للوكالة، "باختصار، في الساعات القليلة المقبلة سنقول إن هناك صلة، ولكن ما زال يتعين علينا فهم الكيفية التي يحدث بها ذلك".

يذكر أن عدة بلدان مثل فرنسا وألمانيا وكندا، كانت علقت في الأسابيع الماضية، إعطاء اللقاح لأشخاص دون سن معينة كإجراء احترازي.

كما أوقفت النرويج والدنمارك استخدامه تماما في الوقت الحالي.