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"أرامكو" تعلن تاريخ نشر نتائج الربع الأول وتوزيعات الأرباح

أرامكو
أرامكو

"أرامكو" تعلن تاريخ نشر نتائج الربع الأول وتوزيعات الأرباح

الشركة سجلت أرباحاً سنوية عن عام 2020 بلغت 183.76 مليار ريال

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العربية.نت

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قالت شركة "أرامكو" السعودية في بيان اليوم الأربعاء، إنها ستعلن عن نتائجها عن الربع الأول من عام 2021، وعن توزيعات الأرباح عن الفترة ذاتها قبل افتتاح السوق السعودية "تداول" بتاريخ 04 مايو 2021.

ولفتت إلى أنه سيتم نشر البيان الصحافي للنتائج على موقعها الإلكتروني، كما تعتزم إطلاق البث الإلكتروني للإعلان عن نتائج النصف الأول من عام 2021، في شهر أغسطس القادم.

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وكانت "أرامكو" السعودية أعلنت توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال (18.76 مليار دولار) عن الربع الرابع من عام 2020. ووزعت الشركة 35.18 هللة للسهم.

وسجلت الشركة أرباحاً سنوية عن عام 2020 بلغت 183.76 مليار ريال (49 مليار دولار)، بتراجع 44% مقابل 330.69 مليار ريال (88.19 مليار دولار) في عام 2019.

وعزت الشركة، في بيان على تداول، سبب الانخفاض في الأرباح إلى تراجع أسعار ⁧‫النفط‬⁩ الخام وتقلص حجم مبيعاته، وأيضا تدني هوامش الأرباح في أعمال التكرير والكيميائيات.

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