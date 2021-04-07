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"الخبير ريت" يفسخ عقد إيجار "جاليري مول" في تبوك

الخبير ريت مناسبة
شعار صندوق "الخبير ريت"
سوق السعودية

"الخبير ريت" يفسخ عقد إيجار "جاليري مول" في تبوك

حفاظاً على حقوق مالكي الوحدات

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دبي - العربية.نت

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قالت شركة الخبير المالية، بصفتها مدير صندوق "الخبير ريت"، إنه تقرر فسخ عقد الإيجار الموقع مع المستأجر الرئيسي، مستأجر 100% من العقار، شركة أبناء سليمان القضيبي للمقاولات، والمتعلق بعقار الصندوق جاليري مول بمدينة تبوك.

وأضافت في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، أن ذلك حفاظاً على حقوق مالكي الوحدات وتحقيق مستوى أعلى للتحصيل من خلال إسناد هذا العقار لمشغلين جدد يستهدفون رفع الكفاءة التشغيلية للعقار مقارنةً بالسابق، وبالتالي تعظيم العوائد التأجيرية المحصلة.

وأوضحت أنه في إطار الحرص على تحقيق أكبر ضمانة ممكنة لتحصيل الدخل التأجيري من العقار المملوك للصندوق، والذي من شأنه تعزيز دخل الصندوق وتوزيعاته النقدية، فإن مدير الصندوق يعمل حالياً على دراسة عروض إدارة وتشغيل وتأجير العقار، وسيتم الإعلان عنها بعد أخذ الموافقات اللازمة.

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وأشارت إلى أن الأثر من هذا التطور وعلى المدى القصير سيكون سلبياً وذلك بسبب انخفاض عوائد الإيجارات مقارنةً بالعقد السابق.

ويتوقع مدير الصندوق أن يكون لهذا التطور أثر إيجابي على الصندوق على المدى المتوسط والطويل.

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