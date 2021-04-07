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"الكابلات" تتكبد خسائر بـ55 مليون ريال في 2020

الكابلات السعودية
شركات

"الكابلات" تتكبد خسائر بـ55 مليون ريال في 2020

إيرادات الشركة تراجعت بأكثر من 3%

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العربية.نت

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تكبدت شركة "الكابلات" السعودية خسارة صافية قدرها 55 مليون ريال سعودي في عام 2020، مقارنة بصافي خسارة قدرها 61.8 مليون ريال في العام السابق له.

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وأرجعت الشركة في بيان لها على موقع السوق السعودية "تداول"، التغير في صافي الخسارة على أساس سنوي بشكل رئيسي إلى انخفاض حجم المبيعات مع هوامش ربح أقل في 2020 مقارنة بعام 2019، وزيادة المصاريف غير المتكررة والروتينية خلال نفس الفترة، مقابل زيادة الإيرادات الأخرى نتيجة عكس المخصصات للسنة الحالية مقارنة بالعام الذي سبق، تضاف إليها زيادة حصة أرباح الشركات الزميلة.

وتراجعت إيرادات شركة "الكابلات" عن عام 2020 بأكثر من 3% إلى 368 مليون ريال، من 381 مليون ريال حققتها في عام 2019.

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