"جلف ماركتنج" تفتتح مقرها الجديد في الرياض

أعلنت شركة "جلف ماركتنج جروب" إحدى الشركات القابضة المملوكة عائلياً، توسيع حضورها عبر افتتاح مقرها الجديد في العاصمة الرياض.

وعبر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، محمد باقر، في بيان صحافي عن أمله لهذه الخطوة أن تتيح للمجموعة مضاعفة تعداد كوادرها البشرية البالغ عددها حالياً 1200 موظف في المملكة، لدى عودة النشاط التجاري إلى عهده السابق ما بعد الجائحة.

وتتمتع "جلف ماركتنج جروب" بحضور في المملكة عبر شبكتها المحلية التي تضم نحو 90 منفذاً، منها "سن اند ساند سبورتس"، أكبر سلسلة متاجر التجزئة الرياضية في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها موزع معتمد لعدد من العلامات التجارية العالمية مثل "نايكي" و"كولومبيا" و"فانس" وغيرها الكثير.

وأوضح باقر إن المجموعة تتوقع تحقيق مزيد من النمو على صعيد عمليات التجزئة الرياضية في أعقاب افتتاح مستودعها الضخم بمساحته البالغ 23 ألف متر مربع على أطراف الرياض مؤخراً، ليكمل بذلك مكاتب ومستودعاتها الحالية في مدينة جدة.

وقال باقر إن "جلف ماركتنج جروب" تعتزم توفير المزيد من العلامات والمنتجات التي تضمها محفظتها مثل علامات الأغذية والرعاية الصحية، وتواصل حالياً تطوير خدمات التجزئة التي توفرها عبر الإنترنت واعتماد التقنيات المبتكرة ضمن متاجرها التقليدية مثل عمليات الدفع عبر المحافظ الرقمية اللاتلامسية استجابة للتغيرات الحاصلة في سلوكيات المستهلكين عقب جائحة كوفيد-19.