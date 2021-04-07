12 أبريل.. بدء تداول حقوق أولوية واكتتاب زيادة رأسمال "تبوك الزراعية"

أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية عن تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة، لتبدأ فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة يوم 12 أبريل 2021.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية يكون في 19 أبريل 2021، بينما تكون نهاية مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة يوم 22 أبريل 2021.

يتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهم في الاكتتاب كلياً أو جزئياً، في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم، وأن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة يكون وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

وفي حال تبقى أسهم لم يُكتتب فيها، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم، إن وجدت، على المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار، كما سيقوم المستشار المالي ومتعهد التغطية لعملية الطرح شركة الوساطة المالية "وساطة كابيتال" بالتعهد بتغطية حقوق أولوية شركة تبوك للتنمية الزراعية في حال عدم تغطية كامل الاكتتاب.

وجاء ذلك بعد موافقة مساهمي شركة تبوك للتنمية الزراعية في اجتماع الجمعية العامة غير العادية أمس الثلاثاء، على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية ليصبح بعد الزيادة 391.7 مليون ريال، مقارنة مع 241.7 مليون ريال قبل الزيادة، بزيادة قيمتها 150 مليون ريال.

وستكون طريقة الزيادة عبر طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 15 مليون سهم كأسهم عادية.

وتكون نسبة الزيادة لكل سهم 0.620 حق لكل سهم.

وتهدف الشركة من خلال زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى الصرف على التشغيل و الخطة الزراعية، والتي تتمثل الخطة الزراعية بزراعة بذور القمح والفواكه ويتمثل التشغيل في إدارة العملية الزراعية من تشغيل وصيانة معدات الزرع و الحصاد والري ونقل المحاصيل، وسداد مديونيات وقروض الشركة والاستحواذ على أعمال عقارية مدرة للدخل.