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أرباح "الوطنية للتعليم" تتراجع 66% إلى 4.6 مليون ريال بالربع الثاني

الشركة الوطنية للتعليم
شعار الشركة الوطنية للتعليم
سوق السعودية

أرباح "الوطنية للتعليم" تتراجع 66% إلى 4.6 مليون ريال بالربع الثاني

بسبب تراجع الإيرادات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة الوطنية للتربية والتعليم، تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 66% في الربع الثاني من السنة المالية للشركة المنتهي في 28 فبراير 2021، لتسجل 4.56 مليون ريال، مقارنة بنحو 13.44 مليون ريال في الربع المماثل من السنة المالية السابقة.

وبحسب بيان الشركة للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، فإن تراجع صافي الربح في الربع الثاني يعود إلى انخفاض الإيرادات خلال الربع الثاني والذي يرجع بشكل رئيسي إلى تقديم الشركة خصومات بنسب مختلفة من 10% إلى 50% على الرسوم الدراسية للعام الدراسي الحالي تزامناً مع إعلان وزارة التعليم عن الدراسة عن بعد للعام الدراسي 2020-2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي الربح بالربع الثاني من السنة المالية للشركة بنسبة 20.49% مقارنة بصافي ربح نحو 3.79 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية.

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يذكر أن السنة المالية للشركة تبدأ مطلع سبتمبر من العام، حتى نهاية أغسطس من العام التالي.

وخلال النصف الأول من السنة المالية للشركة الوطنية للتربية والتعليم، تراجع صافي الربح بنسبة 66.7% إلى 8.35 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 25.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة.

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