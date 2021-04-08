المركزي الإماراتي يطلق "تسهيلات السيولة خلال اليوم الواحد"

يعتزم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إطلاق تسهيلات نقدية جديدة بالدرهم وباسم "تسهيلات السيولة خلال اليوم الواحد"، وذلك بدءاً من يوم الحادي والعشرين من الشهر الحالي.

وفي هذا السياق، يهدف المصرف المركزي لتزويد المشاركين في نظام الإمارات لتحويل الأموال بالصلاحيات للحصول على تمويل بالدرهم خلال اليوم الواحد، ومن دون تكاليف، وذلك من أجل تحفيز الأطراف المقابلة لسداد الديون عند استحقاقها، ولكن بنهاية كل يوم عمل.

وللحصول على تمويلات من المصرف المركزي خلال اليوم الواحد، يتعيّن على المشاركين في نظام الإمارات لتحويل الأموال تقديم ضمانات مؤهلة، وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في شروط وأحكام التسهيلات الجديدة.

سيتم طرح تسهيلات السيولة خلال اليوم الواحد بدون تكاليف، وذلك لأجل تحفيز الأطراف المقابلة المؤهلة على سداد الأموال المقترضة بحلول الآجال المحددة في نهاية كل يوم عمل.

وفي هذا السياق، قال محافظ المصرف المركزي خالد محمد بالعمى: "إن إطلاق برنامج الأذونات النقدية في وقت سابق من هذا العام، إلى جانب وجود برنامج شهادات الإيداع الإسلامية القائم، قد مكّننا من تطوير هذه التسهيلات المبتكرة".

وتابع قائلا: "نحن على ثقة من أن البنية التحتية للأسواق المالية التي تم توظيفها في هذه التسهيلات، ستمكّن المنشآت المالية المرخصة، ليس من الحد من مخاطر السيولة خلال اليوم الواحد في حال وجود عدم تطابق في التوقيت بين التدفقات اليومية الواردة والصادرة فحسب، بل وستساعد في زيادة كفاءة المدفوعات من خلال نظام الإمارات لتحويل الأموال".