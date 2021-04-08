.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

المركزي السعودي يوافق على زيادة رأسمال "تْشب العربية" 50%

البنك المركزي السعودي مناسبة
شعار البنك المركزي السعودي
سوق السعودية

المركزي السعودي يوافق على زيادة رأسمال "تْشب العربية" 50%

عبر منح سهم لكل سهمين 

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني "تْشب العربية"، اليوم الأربعاء، عن حصولها على موافقة البنك المركزي السعودي على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم.

وتسعى الشركة إلى زيادة رأس مال الشركة عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم واحد لكل سهمين، ليصبح رأس المال بعد الزيادة 300 مليون ريال، بدلاً من 200 مليون ريال، بنسبة زيادة 50%.

ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 30 مليون سهم بدلاً من 20 مليون سهم.

بورصة الكويت.. قواعد جديدة لخفض رأس المال من أجل إطفاء الخسائر أسواق المال بورصة الكويت بورصة الكويت.. قواعد جديدة لخفض رأس المال من أجل إطفاء الخسائر

وأوضحت "تْشب العربية" في بيان سابق، أن سبب الزيادة يتمثل في تعزيز موارد الشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

وأشارت إلى أن الزيادة ستتم من خلال رسملة مبلغ 100 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة.

ويكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة، والذي سيتم تحديده لاحقاً، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

تعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
سوفيتي حاز جائزة نوبل.. طردته بلاده وسحبت جنسيته سوفيتي حاز جائزة نوبل.. طردته بلاده وسحبت جنسيته
فوائده لا تحصى.. وحفنة منه تقي من جفاف الجلد وتؤخر شيخوخته فوائده لا تحصى.. وحفنة منه تقي من جفاف الجلد وتؤخر شيخوخته
الأكثر قراءة
إعلان من وكالة الأدوية عن أسترازينيكا ينسف كل الماضي إعلان من وكالة الأدوية عن أسترازينيكا ينسف كل الماضي
بعد موجة غضب.. حلا الترك تخرج عن صمتها: أحب أمي بعد موجة غضب.. حلا الترك تخرج عن صمتها: أحب أمي
خطفت الأنظار بموكب المومياوات.. خطفت الأنظار بموكب المومياوات.. "حفيدة حتشبسوت" تتحدث
ليفربول يدين الهجوم العنصري تجاه ليفربول يدين الهجوم العنصري تجاه "الثلاثي"
توفر 51 ألف وظيفة للسعوديين.. قرار بتوطين 3 أنشطة ومهن توفر 51 ألف وظيفة للسعوديين.. قرار بتوطين 3 أنشطة ومهن
فيديو مهين لرئيسة مفوضية أوروبا بأنقرة..والضيفة مذهولة فيديو مهين لرئيسة مفوضية أوروبا بأنقرة..والضيفة مذهولة
قبل أن تذهب
ماهي السيناريوهات المتاحة أمام مصر والسودان للتعامل مع أزمة سد النهضة؟
ماهي السيناريوهات المتاحة أمام مصر والسودان للتعامل مع أزمة سد النهضة؟
اكتشف المزيد