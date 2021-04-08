المركزي السعودي يوافق على زيادة رأسمال "تْشب العربية" 50%

أعلنت شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني "تْشب العربية"، اليوم الأربعاء، عن حصولها على موافقة البنك المركزي السعودي على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم.

وتسعى الشركة إلى زيادة رأس مال الشركة عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم واحد لكل سهمين، ليصبح رأس المال بعد الزيادة 300 مليون ريال، بدلاً من 200 مليون ريال، بنسبة زيادة 50%.

ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 30 مليون سهم بدلاً من 20 مليون سهم.

وأوضحت "تْشب العربية" في بيان سابق، أن سبب الزيادة يتمثل في تعزيز موارد الشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

وأشارت إلى أن الزيادة ستتم من خلال رسملة مبلغ 100 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة.

ويكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة، والذي سيتم تحديده لاحقاً، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

تعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.