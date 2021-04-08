.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تابعة لـ"الوطنية للبناء" تشتري محطة توليد كهرباء بـ10 ملايين ريال

الوطنية للبناء والتسويق
الوطنية للبناء والتسويق
سوق السعودية

تابعة لـ"الوطنية للبناء" تشتري محطة توليد كهرباء بـ10 ملايين ريال

بطاقة إنتاجية 82 ميغاواط

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، اليوم الخميس، عن قيام شركة أجيج لصناعة الصلب، المملوكة بالكامل للشركة الوطنية، عن شراء محطة توليد كهرباء تعمل بالوقود، بطاقة إنتاجية 82 ميغاواط بقيمة 10 ملايين ريال.

وقالت "الوطنية للبناء" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن الطرف الثاني للصفقة هي الشركة السعودية للكهرباء، مشيرة إلى عدم وجود شروط للصفقة.

وأضافت أن تمويل الصفقة يكون نقداً من السيولة المتاحة في الشركة.

وقالت إن المحطة ستوفر للشركة بعد التركيب والتشغيل خمسة أضعاف الطاقة الكهربائية المتاحة حالياً للمصنع وسيكون لها أثراً إيجابياً عالياً على زيادة الطاقة الإنتاجية وعلى الربحية للشركة خلال الربع الأول من العام المالي القادم.

يذكر أن الشركة الوطنية للبناء والتسويق، أعلنت مؤخراً، عن الانتهاء من عملية الاستحواذ على كامل حصص رأسمال شركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته، وذلك بقيمة تقدر بـ 180 مليون ريال.

وتعمل "أجيج" في قطاع صناعة الحديد الصلب، ومملوكة لرئيس مجلس إدارة الوطنية للبناء والتسويق، فهد ثنيان، وفقا لبيان سابق للشركة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كيف تحافظ على طفلك من كورونا عند زيارة الأقارب بمنازلهم؟ كيف تحافظ على طفلك من كورونا عند زيارة الأقارب بمنازلهم؟
بالصور.. مصر تعلن اكتشاف بالصور.. مصر تعلن اكتشاف "المدينة المفقودة" بالأقصر
الأكثر قراءة
إعلان من وكالة الأدوية عن أسترازينيكا ينسف كل الماضي إعلان من وكالة الأدوية عن أسترازينيكا ينسف كل الماضي
بعد موجة غضب.. حلا الترك تخرج عن صمتها: أحب أمي بعد موجة غضب.. حلا الترك تخرج عن صمتها: أحب أمي
خطفت الأنظار بموكب المومياوات.. خطفت الأنظار بموكب المومياوات.. "حفيدة حتشبسوت" تتحدث
ليفربول يدين الهجوم العنصري تجاه ليفربول يدين الهجوم العنصري تجاه "الثلاثي"
توفر 51 ألف وظيفة للسعوديين.. قرار بتوطين 3 أنشطة ومهن توفر 51 ألف وظيفة للسعوديين.. قرار بتوطين 3 أنشطة ومهن
فيديو مهين لرئيسة مفوضية أوروبا بأنقرة..والضيفة مذهولة فيديو مهين لرئيسة مفوضية أوروبا بأنقرة..والضيفة مذهولة
قبل أن تذهب
ماهي السيناريوهات المتاحة أمام مصر والسودان للتعامل مع أزمة سد النهضة؟
ماهي السيناريوهات المتاحة أمام مصر والسودان للتعامل مع أزمة سد النهضة؟
اكتشف المزيد