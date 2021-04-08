تابعة لـ"الوطنية للبناء" تشتري محطة توليد كهرباء بـ10 ملايين ريال

أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، اليوم الخميس، عن قيام شركة أجيج لصناعة الصلب، المملوكة بالكامل للشركة الوطنية، عن شراء محطة توليد كهرباء تعمل بالوقود، بطاقة إنتاجية 82 ميغاواط بقيمة 10 ملايين ريال.

وقالت "الوطنية للبناء" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن الطرف الثاني للصفقة هي الشركة السعودية للكهرباء، مشيرة إلى عدم وجود شروط للصفقة.

وأضافت أن تمويل الصفقة يكون نقداً من السيولة المتاحة في الشركة.

وقالت إن المحطة ستوفر للشركة بعد التركيب والتشغيل خمسة أضعاف الطاقة الكهربائية المتاحة حالياً للمصنع وسيكون لها أثراً إيجابياً عالياً على زيادة الطاقة الإنتاجية وعلى الربحية للشركة خلال الربع الأول من العام المالي القادم.

يذكر أن الشركة الوطنية للبناء والتسويق، أعلنت مؤخراً، عن الانتهاء من عملية الاستحواذ على كامل حصص رأسمال شركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته، وذلك بقيمة تقدر بـ 180 مليون ريال.

وتعمل "أجيج" في قطاع صناعة الحديد الصلب، ومملوكة لرئيس مجلس إدارة الوطنية للبناء والتسويق، فهد ثنيان، وفقا لبيان سابق للشركة.