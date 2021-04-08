مساهمو مصرف الإنماء يُقرون توزيع 596 مليون ريال أرباح

وافق مساهمو مصرف الإنماء خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، أمس الأربعاء، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2020، بنحو 596.1 مليون ريال بواقع 0.30 ريال للسهم الواحد، تمثل 3% من القيمة الاسمية للسهم.

وقال مصرف الإنماء، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن الأحقية تكون لمساهمي المصرف المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة المقيدين في سجل مساهمي المصرف المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة المقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، ويبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء 21 أبريل 2021.

ووافق المساهمون على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي المصرف بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2021.

واعتمد المساهمون القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

كانت النتائج المالية السنوية لمصرف الإنماء، قد أظهرت تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 22.4% خلال العام 2020، إلى 1.966 مليار ريال مقابل 2.535 مليار ريال في العام 2019.

وقال البنك في بيان سابق، إن سبب انخفاض صافي الدخل يعود بشكل رئيسي إلى زيادة مخصصات خسائر الائتمان وخسائر تقييم الاستثمارات.

وأضاف البنك أن صافي دخل التمويل والاستثمارات ارتفع بنسبة 8%، إلا أن إجمالي دخل العمليات ارتفع بنسبة 2% فقط نظراً لارتفاع خسائر تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" بلغ صافي أرباح البنك بعد الزكاة والضريبة 394 مليون ريال في الربع الرابع من 2020، مقابل أرباح نحو 509 ملايين ريال في الربع المماثل من 2019، بتراجع 22.6%.