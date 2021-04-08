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"الخضري" تُعلن 3 أسباب وراء استقالة مجلس إدارتها

الخضري مناسبة
شعار شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري "الخضري"
سوق السعودية

"الخضري" تُعلن 3 أسباب وراء استقالة مجلس إدارتها

عينت هيئة السوق المالية لجنة مؤقتة لإدارة الشركة

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري "الخضري"، اليوم الخميس، عن تفاصيل إضافية وردتها من أعضاء المجلس بشأن استقالاتهم، تتمثل في التدخل المستمر من بعض مساهمي الشركة ووكلائهم في أعمال مجلس الإدارة وتوجيه الاتهامات الباطلة لهم الأمر الذي أدى إلى إعاقة المجلس عن أداء دوره.

وبحسب بيان الشركة للسوق المالية السعودية "تداول"، فإن من أسباب الاستقالة أيضاً، طلب المساهمين عزل أكثر من عضو دون أسباب مقنعة ما أثر على سير أعمال المجلس، بالإضافة إلى الضبابية في المعلومات المتوفرة من المجلس والإدارة التنفيذية السابقة وعدم دقتها.

وعقب استقالة مجلس إدارة "الخضري" في 4 أبريل 2021، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية تشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، ودعوة الجمعية العامة للاجتماع لانتخاب مجلس إدارة جديداً.

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كان جميع أعضاء مجلس إدارة "الخضري" قد تقدموا باستقالاتهم لظروف خاصة، وضمت القائمة كلاً من سلطان بن محمد الهاجري، عضو مستقل، والذي استقال من منصبه كرئيس مجلس الإدارة، والمهندس عبدالله عبدالعزيز المزروع، عضو مستقل، والذي استقال من منصبه كعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات، وعلي بن محمد العبيد، عضو مستقل، واستقال من منصبه كعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة، ومنصور بن علي الوعله استقال من منصبه كعضو مجلس الإدارة.

يذكر أن شركة "الخضري"، أعلنت عن تعيين مكتب استشاري للقيام بأعمال التدقيق فيما يتعلق بمسؤولية مجلس الإدارة السابق والإدارة التنفيذية السابقة استكمالاً للأعمال والإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة الحالية حيال هذا الموضوع.

وأقرت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، في يوليو 2020، عزل 3 أعضاء مجلس إدارة بناءً على طلب مقدم من مساهمين يملكون أكثر من 5% من رأس المال.

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