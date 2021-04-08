"العقارية السعودية" تعلن إتمام 94% من مشروع "الضاحية"

أعلنت الشركة العقارية السعودية، عن إتمام ما نسبته 94% من أعمال البناء لمشروع "الضاحية" السكني بحي الرمال، بالإضافة إلى توقيع عقود بيع للوحدات السكنية بنسبة 54%.

وقالت العقارية السعودية في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إنها بدأت في إجراءات تسليم الوحدات السكنية من المرحلة الأولى وإطلاق بيع المرحلة الثانية للمشروع.

وأضافت أنها ستقوم بتسليم الوحدات المباعة بتاريخ 30 أبريل 2021.

كانت العقارية السعودية أعلنت في 2 نوفمبر 2020، عن آخر التطورات الخاصة بتوقيع عقد إنشاء مرحلة الفلل السكنية لمشروع "الضاحية" بحي الرمال مع المقاول الشركة العقارية السعودية للتعمير، بنسبة إنجاز متحقق 87.44%، متوقعة الانتهاء من هذه المرحلة بنهاية أبريل من العام 2021.

تكبدت الشركة العقارية السعودية، خسائر في العام المالي 2020، بقيمة 140.7 مليون ريال، مقابل خسائر بمبلغ 186.4 مليون في عام 2019، أي بنسبة انخفاض بلغت 25%.