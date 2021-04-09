"الاستثمار الكويتية" تخطط لشراء حصص في 4 شركات مصرية للغذاء والدواء

كشف تقرير لـ"ميدل إيست كونفيدانشل" أن الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، تخطط للاستثمار في 5 شركات مصرية تعمل في الصناعات الغذائية والدوائية خلال العامين المقبلين.

وقال أشرف الخطيب، رئيس قسم الاستثمار في "إيكويتي القابضة"، الذراع الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار في مصر: "نتطلع إلى حصص في أربع من خمس شركات تعمل في الصناعات الغذائية والدوائية في مصر"، في وقت لم يكشف عن قيمة الاستثمارات المحتملة، بحسب ما نقلته صحيفة "القبس".

وكانت الهيئة استثمرت أخيراً في مصر نحو ملياري دولار، واشترت أسهماً في شركة "صواري فينتشرز" للاستثمار التكنولوجي بقيمة 28 مليون دولار من مجموعة مستثمرين مصريين، لتكون المستثمر الإقليمي الوحيد الذي ساهم في تلك الصفقة.

كما استحوذت الهيئة، التي تمتلك نحو 50% من البنك العربي الإفريقي الدولي، في 2019 على 30% من شركة النيل للألمنيوم والمعادن من صندوق ازدهار المصري.