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الإمارات تعيد تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
بنوك الإمارات

الإمارات تعيد تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي

برئاسة منصور بن زايد.. وخالد التميمي محافظا للمصرف

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دبي - العربية.نت

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ذكرت وكالة أنباء الإمارات يوم السبت أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أصدر مرسوما اتحاديا بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي.

واختير عبد الرحمن صالح آل صالح وجاسم محمد بوعتابة الزعابي نائبين لرئيس مجلس الإدارة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وضم المجلس في عضويته كلا من يونس حاجي الخوري وسامي ضاعن القمزي وعلي محمد بخيت المداوي الرميثي.

وكان قد تم اختيار خالد محمد سالم التميمي محافظا لمصرف الإمارات المركزي الأسبوع الماضي.

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