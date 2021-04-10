جي بي مورغان يقلص انكشافه على السندات الروسية

قال جيه.بي مورغان إنه قلص انكشافه على السندات المحلية الروسية وعلى الروبل الروسي إثر تصاعد التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا في الفترة الأخيرة.

أوضح البنك أنه قرر خفض مراكزه رغم تراجع قيمة الأصول المحلية نتيجة لعمليات البيع التي أعقبت التوترات.

وتوقع البنك تلاشي المخاطر على مدار العام، مستبعدا أن تتخذ الإدارة الأمريكية إجراءات قد توقع الضرر بالاقتصاد الروسي.

تنشر روسيا حاليا قوات على حدود أوكرانيا الشرقية أكثر من أي وقت مضى منذ 2014، عندما ضمت شبه جزيرة القرم ودعمت استيلاء انفصاليين على أراض داخل أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض يوم الخميس إن "التعديات الروسية" المتصاعدة تبعث على القلق.