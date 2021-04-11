اتفاق اندماج محتمل بين "الدرع العربي" والأهلي للتكافل

أعلنت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني "الدرع العربي"، اليوم الأحد، عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الأهلي للتكافل، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

وستقوم الشركتان ببدء عملية التحقق والفحص للنواحي الفنية والمالية والقانونية والاكتوارية والدخول في مناقشات فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط النهائية والملزمة لعملية الاندماج المقترحة.

وقالت الشركتان في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إنهم اتفقوا بأساس غير ملزم على أنه في حال استمرار الصفقة المقترحة، وفقاً لنظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية واللوائح والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، ستندمج شركة الأهلي للتكافل (الشركة المندمجة) مع شركة الدرع العربي (الشركة الدامجة).

واتفقت الشركتان بشكل مبدئي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية المعدلة لحقوق الملكية (Adjusted Equity Book Value)، بعد إجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعا لنتائج الفحص وعملية التحقق. بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيتم تعديل القيمة الدفترية لحقوق الملكية الخاصة بشركة الأهلي للتكافل بناءً على القيمة الضمنية (Embedded Value) لمحفظة وثائق تأمين الحماية والادخار (Protection and Savings Portfolio) الخاصة بشركة الأهلي للتكافل.

وستقوم شركة الدرع العربي عند اكتمال الاندماج بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة الأهلي للتكافل مقابل كافة الأسهم المصدرة في شركة الأهلي للتكافل.

وسيوافق الطرفان على الهيكل النهائي لعملية الاندماج المقترحة، ومعامل المبادلة النهائي، وفقًا للعناية المهنية اللازمة والتقييم النهائي لكلتا الشركتين، وتكوين مجلس الإدارة وهيكل الإدارة للكيان المندمج.

وسيستمر الكيان المندمج المستقبلي في كونه شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني وسيستمر مقره الرئيسي في مدينة الرياض، ويتوقع أن ينجم عن الاندماج استيعاب جميع موظفي الأهلي تكافل في الدرع العربي ويتوجب ألا يؤدي إلى أي تسريح قسري للموظفين.

وقامت شركة الدرع العربي بتعيين شركة الجزيرة للأسواق المالية "الجزيرة كابيتال" كمستشار مالي لها في عملية الاندماج المقترحة، بينما عينت شركة الأهلي تكافل فالكم للاستثمار كمستشار مالي.