"الكويت الوطني" يستكمل شراء أوراق مالية رأسمالية بـ 507 ملايين دولار

أنجز بنك الكويت الوطني إعادة شراء المبلغ المتبقي من السندات الرأسمالية الدائمة Perpetual Capital Securities بقيمة 507 ملايين دولار، والسابق إصدارها في أبريل عام 2015.

وهذا يعني استعادة كامل الإصدار البالغة قيمته 700 مليون دولار، حيث كان قد استعاد 193 مليون دولار من قيمة الأوراق المالية مطلع مارس الماضي.

وتراجعت أرباح البنك العام الماضي بنسبة 38.6% إلى 246.3 مليون دينار (812.3 مليون دولار)، مقارنة بنحو 401.3 مليون دينار (1.3 مليار دولار) في العام 2019.

وارتفعت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر من العام 2020 بواقع 1.5% على أساس سنوي، لتبلغ 29.7 مليار دينار (98 مليار دولار).

وارتفعت ودائع العملاء بواقع 7.4% على أساس سنوي لتصل إلى 17.1 مليار دينار (56.4 مليار دولار)، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 17.5 مليار دينار (57.7 مليار دولار) بنهاية ديسمبر من العام 2020، مرتفعة بنسبة 5.7% عن مستويات العام السابق.