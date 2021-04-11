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انخفاض خسائر "أميانتيت" المتراكمة لـ22.91% من رأس المال

أميانتيت مناسبة
مبنى شركة أميانتيت
سوق السعودية

انخفاض خسائر "أميانتيت" المتراكمة لـ22.91% من رأس المال

جاء بعد استخدام المتبقي من الاحتياطي النظامي كاملاً والبالغ 132.18 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية انخفاض خسائرها المتراكمة إلى (73,323,112) ﷼ سعودي، بما یمثل نسبة وقدرها 22.91% من رأس المال وفقاً لتقرير المحاسب القانوني المرفق الصادر بتاريخ يوم أمس.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن ذلك جاء بعد استخدام المتبقي من الاحتياطي النظامي كاملاً والبالغ 132.18 مليون ريال.

وأشارت إلى أنه لن يكون لتخفيض الاحتياطي النظامي تأثير على الحسابات النقدية للشركة، كما أنه لن يكون هناك تأثير على صافي حقوق المساهمين والتزامات الشركة.

وبينت أن هذا الإجراء یُخرج الشركة حكماً من نطاق تطبیق المادة 150 ولا تُلزم الشركة باتباع إجراءات المادة بسبب انخفاض الخسائر إلى أقل من 50 % من رأس المال.

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