دون ذكر أسباب.. الرئيس التنفيذي للخطوط الكويتية يستقيل

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية أن مجلس إدارتها قبل استقالة عادل الصانع من منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

وكلف مساعده لشؤون العمليات عيسى الحداد بمهامه بالوكالة بالإضافة إلى عمله، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد.

وقالت الشركة، في بيان، إن مجلس الإدارة قدم "الشكر والامتنان للصانع على جهوده الطيبة في خدمة الناقل الوطني خلال فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في المستقبل".

لم يذكر البيان سببا لاستقالة الصانع، الذي تولى مهام الرئيس التنفيذي بالوكالة في سبتمبر أيلول الماضي خلفا للرئيس التنفيذي الأسبق كامل العوضي.

وكانت شركة الخطوط الجوية الكويتية قد استلمت في ديسمبر الماضي، رابع طائراتها من نوع إيرباص A320neo والتي أطلق عليها "القرين"، حيث وصلت إلى الكويت في مبنى الركاب رقم 4 قادمة من مصنع إيرباص في مدينة تولوز في فرنسا.

وكان في مقدمة مستقبلي الطائرة الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية عادل الصانع آنذاك، يرافقه بعض أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المسؤولين في الشركة، قبل أن يعلن استقالته اليوم.