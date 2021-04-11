عمومية إعمار تقر توزيع أرباح بـ 10% من رأس المال

وافقت الجمعية العمومية لشركة إعمار العقارية في اجتماعها السنوي الخامس والعشرين الذي عقد الأحد على اقتراح توزيع الأرباح من مجلس الإدارة الذي يمثل 10% من رأس المال مما يؤكد حرص إعمار على ضمان القيمة المضافة لمساهميها، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

كما انتخب المساهمون مجلس إدارة جديدا، يتألف من 9 أعضاء يتمتعون بالمهارات والخبرات الكافية لنقل إعمار إلى المستوى التالي من النمو المستقبلي.

ويضم مجلس الإدارة الجديد المنتخب لعام 2021 محمد علي راشد العبار وجاسم محمد عبد الرحيم العلي وأحمد ثاني راشد المطروشي وجمال ماجد خلفان بن ثنية وبطي عبيد بطي الملا وإيمان محمود أحمد عبدالرزاق وأحمد جمال جاوا وهليل سعيد سالم سعيد المري وسلطان سعيد محمد ناصر المنصوري.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية تمت الموافقة أيضا على تقرير مجلس الإدارة لعام 2020 حول أنشطة الشركة ومركزها المالي وتقرير المدقق.

وسجلت إعمار إجمالي مبيعات عقارية بلغ 10.902 مليار درهم إماراتي "2.968 مليار دولار" لعام 2020 منها 6.321 مليار درهم إماراتي "1.721 مليار دولار" في دولة الإمارات ويعكس الأداء الاهتمام المستمر من المستثمرين المحليين والأجانب.

وقامت إعمار بتسليم أكثر من 72.100 وحدة سكنية في دبي والأسواق الدولية مع أكثر من 26.000 وحدة قيد التطوير حاليًا في الإمارات و12.000 وحدة في الأسواق العالمية.

وقال محمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية: "نحن ممتنون لمساهمينا بالدعم المستمر مما يساعدنا على الحفاظ على قوتنا طوال عام 2020 وتعزيز النمو ولقد تمكنا من الحفاظ على مكانتنا في السوق على الرغم من التحديات التي جلبها الوباء ونتطلع إلى تطوير مشاريعنا المبتكرة المستقبلية ونواصل إعادة تعريف المشهد العقاري في دبي".

وأضاف: "تعد مبيعاتنا العقارية البالغة 10.902 مليار درهم في عام 2020 دليلا على قدرتنا على الصمود من خلال رعاية وتطوير مواهبنا داخل إعمار إلى جانب التحول الرقمي المستمر وابتكار المنتجات وضعنا معيارًا للنمو المستقبلي وخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا.

وقال العبار: "لا نزال ملتزمين بإنشاء مجتمعات وتحويل أنماط الحياة لعملائنا محليًا ودوليا من خلال وضع معايير جديدة في التصميم وجودة البناء والابتكار تقدم إعمار باستمرار تجارب متميزة وفرصا لأسلوب الحياة عبر قطاعات السوق وما زالت ممتلكاتها مطلوبة من قبل المستثمرين في الداخل وكذلك في الخارج".

ومع الاندماج الأخير بين إعمار العقارية وإعمار مولز الذي تم الإعلان عنه في 2 مارس 2021 ستستمران في تلبية الشروط التجارية والتنظيمية حتى إشعار آخر.