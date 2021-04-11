مبادلة تدرس طرحا أولياً لشركة أميركية للرقائق الإلكترونية

ذكرت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرغ" أن شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي تستعد لإجراء اكتتاب عام أولي لشركة GlobalFoundries الأميركية المملوكة لها بالكامل، وهي من أكبر الشركات في العالم لتصنيع منتجات أشباه الموصلات.

وأضافت المصادر أن الاكتتاب العام الأولي قد يقيم شركة غلوبال فاوندريز عند 20 مليار دولار كحد أقصى، وأن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولية.

ولدى شركة GlobalFoundries نحو 5 مصانع في أميركا وأوروبا.

يشار إلى أن قطاع الرقائق الإلكترونية أو أشباه الموصلات، يشهد نقصاً عالمياً في الإمدادات ما يؤثر على صناعات عديدة مثل السيارات والهواتف المتحركة.

في الفترة الأخيرة، أعلنت شركات عملاقة عن استثمارات بمئات المليارات من الدولارات في مصانع جديدة لإنتاج الرقائق الإلكترونية، رغم هامش الربح المنخفض الذي تتميز به هذه الصناعة، مدفوعين بأزمة خانقة سببها نقص هذا المكون الهام.