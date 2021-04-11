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"المتقدمة" تعلن استئناف عمليات التشغيل بمصنعيها

المتقدمة للبتروكيماويات مناسبة
شعار شركة المتقدمة للبتروكيماويات
سوق السعودية

"المتقدمة" تعلن استئناف عمليات التشغيل بمصنعيها

بعد أن اكتملت كل عمليات الصيانة العادية والوقائية بنجاح

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات استئناف عمليات التشغيل بمصنع البولي بروبيلين اعتباراً من 28 مارس 2021، ومصنع البروبيلين من تاريخ 11 أبريل 2021.

جاء ذلك بعد أن اكتملت كل عمليات الصيانة العادية والوقائية بنجاح وفقاً لمعايير السلامة والصحة المهنية المعتمدة لدى الشركة.

وذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا، حيث تمت أعمال الصيانة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة.

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وبيّنت أنه لا يوجد أي تغيير جوهري أو مؤثر في التكاليف المرتبطة بأعمال الصيانة، مشيرةً إلى أنه لا يوجد تغير في الأثر المالي عما سبق إعلانه.

حيث سيتم إظهار الأثر المالي المتوقع لهذا التوقف في النتائج المالية للربع الأول والربع الثاني من عام 2021 اعتماداً على الأسعار المتوقعة للبولي بروبيلين واللقيم.

وكان أعلنت شركة المتقدمة في 7 مارس 2020 عن إيقاف عمليات التشغيل بمصنعي الشركة لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين بغرض إجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة.

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