"المنجم السعودية" توقع اتفاقية مع أكبر منتج لحوم في العالم

أعلنت شركة "المنجم للأغذية- ثلاجات المنجم"، إحدى أكبر شركات الأغذية الخاصة في السعودية، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاقية تعاون مع "سِيارا"، الشركة التابعة للشركة البرازيلية "غي بي إس" وهي أكبر منتج للحوم الدجاج والأبقار في العالم.

وقالت "المنجم للأغذية" في بيان، إن ذلك في إطار دعم استراتيجية الشركة التي تستهدف تنويع منتجاتها وتوسيع نطاق خدماتها لتلبية معدلات الطلب المتزايدة للعملاء بقطاع الأغذية في المملكة.

وستقوم "المنجم للأغذية" بموجب الاتفاقية بتوزيع مجموعة متنوعة من منتجات الدواجن، بما فيها الدجاج الكامل وقطع ومصنعات الدجاج، في قطاعي الجملة وخدمات الأغذية، الذي يشمل المطاعم والفنادق وشركات الإعاشة والمقاهي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المنجم للأغذية، المهندس ثامر بن عبد العزيز أبانمي، إن التوقعات تُشير إلى مواصلة قطاع الأغذية والمشروبات في المملكة لنموه بشكل متصاعد على المدى المتوسط إلى البعيد، لاسيما مع إمكانية تحقيق الإنفاق الاستهلاكي لمعدل نمو سنوي متوقع بنسبة 4.6% حتى عام 2024 وفقاً لدراسات السوق، في ظل المبادرات الحكومية المحفزة للنمو الاقتصادي بالمملكة وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة والتوقعات بزيادة الحركة السياحة خلال الأعوام المقبلة بخلاف العديد من المحركات الاقتصادية الأخرى.

وأضاف أن الاتفاقية تسهم في تعزيز أصناف "المنجم للأغذية" من خلال توفير منتجات وخيارات أكثر تنوعاً وملائمةً لتطلعات عملائها في قطاع الأغذية، في خطوة تستهدف الشركة من خلالها زيادة حصتها السوقية في هذا القطاع.

يشار إلى تعديل اسم شركة "ثلاجات المنجم" إلى شركة "المنجم للأغذية" وتطوير شعارها ليتماشى مع طموحات الشركة ورؤيتها المستقبلية لتعزيز مكانتها في قطاع الأغذية بالمملكة.