"صناعة الورق" تحصل على تسهيلات بـ50 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق "صناعة الورق"، اليوم الأحد، عن الموافقة النهائية من وزارة المالية بحصول الشركة على تسهيلات إضافية وتوقيعها عقد "تسهيلات برنامج دعم استدامة الشركات" المقدم من وزارة المالية بالتعاون مع بنك الرياض، بقيمة 50 مليون ريال.

وقالت "صناعة الورق" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الغرض من التسهيلات هو تمويل رأس المال العامل للنشاط وشراء المواد الخام، من خلال إصدار خطابات ضمان بجميع أنواعها وفتح اعتمادات مستندية بكافة صورها لمواجهة التزامات الشركة حيث سيتم سداده بالآجل.

وأضافت أن مدة التسهيل سنة واحدة، الضمانات المقدمة مقابل التسهيلات هي سند لأمر وأرصدة دائنة من وزارة المالية بقيمة 50 مليون ريال فقط.

وأوضحت "صناعة الورق"، أن الدعم يأتي تتويجاً للنجاحات التي حققتها مؤخراً وتأكيدا لثقة المؤسسات المالية في أداء الشركة.

وتوقعت أن تكون التسهيلات داعما للشركة في تحقيق المزيد من النجاحات.

وكانت "صناعة الورق"، قد رفعت رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال، يصبح رأس المال بعد الزيادة 192 مليون ريال.

وبحسب بيان سابق، فإن الشركة تهدف من خلال زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى شراء مواد خام عبارة عن لب الشجرة لتغذية خطوط الإنتاج في الشركة السعودية لصناعة الورق وإعادة بناء أصول الشركة لتحسين جودة الإنتاج وشراء ماكينات لزيادة كمية الإنتاج في شركة تحويل الورق وسداد جزء من القروض البنكية المستحقة على الشركة.