استحواذ بنصف مليار دولار تشارك فيه "إنفستكورب" البحرينية

أعلنت شركتا "إنفستكورب" البحرينية وTrilantic North America وهي شركة تستثمر في الشركات الخاصة، أنهما وافقتا على الاستحواذ على شركة RoadSafe Traffic Systems من شركة ORIX Capital Partners.



وقد كشفت إنفستكورب لـ"العربية"، بأن قيمة الصفقة تقارب النصف مليار دولار.





وتعتبر RoadSafe أكبر مزود في الولايات المتحدة لخدمات التحكم في حركة المرور وعلامات الأرصفة الخاصة بعملية شق الطرق.

وستركز شراكة إنفستكورب وTrilantic North America مع RoadSafe على مواصلة نمو الشركة من خلال التوسع الجغرافي عبر الولايات المتحدة، وإنجاز عمليات استحواذ استراتيجية.