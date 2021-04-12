.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

استحواذ بنصف مليار دولار تشارك فيه "إنفستكورب" البحرينية

انفستكورب
استحواذ

استحواذ بنصف مليار دولار تشارك فيه "إنفستكورب" البحرينية

إنفستكورب و Trilantic North America تستحوذان على RoadSafe Traffic Systems

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركتا "إنفستكورب" البحرينية وTrilantic North America وهي شركة تستثمر في الشركات الخاصة، أنهما وافقتا على الاستحواذ على شركة RoadSafe Traffic Systems من شركة ORIX Capital Partners.

وقد كشفت إنفستكورب لـ"العربية"، بأن قيمة الصفقة تقارب النصف مليار دولار.

بـ16 مليار دولار.. مايكروسوفت تقترب من تنفيذ ثاني أكبر صفقة في تاريخها قصص خاصة تكنولوجيا بـ16 مليار دولار.. مايكروسوفت تقترب من تنفيذ ثاني أكبر صفقة في تاريخها



وتعتبر RoadSafe أكبر مزود في الولايات المتحدة لخدمات التحكم في حركة المرور وعلامات الأرصفة الخاصة بعملية شق الطرق.

وستركز شراكة إنفستكورب وTrilantic North America مع RoadSafe على مواصلة نمو الشركة من خلال التوسع الجغرافي عبر الولايات المتحدة، وإنجاز عمليات استحواذ استراتيجية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
صاحت كثيراً في الليل فقتلتها أمها.. مأساة في عفرين صاحت كثيراً في الليل فقتلتها أمها.. مأساة في عفرين
غضب فرنسي من سياسيي لبنان.. ورسالة قهر بـ100 توقيع غضب فرنسي من سياسيي لبنان.. ورسالة قهر بـ100 توقيع
الأكثر قراءة
"بس يا بابا".. محمد رمضان يرد على انتقادات عمرو أديب
السعودية.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان السعودية.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان
بعد 20 سنة هكذا تغيرت بطلة بعد 20 سنة هكذا تغيرت بطلة "الحاج متولي".. والفنانة ترد
محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد "رمي الأموال"
لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟ لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟
فرنسا عن فضيحة فرنسا عن فضيحة "الكرسي": تركيا تعمدت الإساءة.. إنه فخ
قبل أن تذهب
المستقلون يتصدرون قوائم المشاركين في الانتخابات النيابية الجزائرية
المستقلون يتصدرون قوائم المشاركين في الانتخابات النيابية الجزائرية
اكتشف المزيد