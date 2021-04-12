الموافقة على زيادة رأس مال "المعمر" إلى 250 مليون ريال

وافقت شركة المعمر لأنظمة المعلومات ( إم آي إس ) على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهميها، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد أمس الأحد.

وحدد المبلغ الإجمالي للزيادة بـ50 مليون ريال، وبذلك يصبح رأس المال بعد الزيادة 250 مليون ريال، بعد أن كان عند 200 مليون ريال، أي بنسبة زيادة قدرها %25.

وكان عدد الأسهم قبل زيادة رأس المال، 20 مليون سهم، ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 25 مليون سهم، بمعدل سهم واحد لكل أربعة أسهم.

وأشارت الشركة في بيانها على موقع السوق السعودية "تداول"، إلى أن هذه التوصية لزيادة رأس المال تهدف إلى تعزيز موارد الشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

وستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 50 مليون ريال من الاحتياطي والأرباح المرحلة. وفي حالة وجود كسور أسهم سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق، ومن ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل سهم.

وحول تاريخ الأحقية، أوضح البيان أنها ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع)، في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

من ناحية أخرى، تمت الموافقة على اعتماد سياسة توزيعات الأرباح.