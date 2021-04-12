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بعد صراع.. شركتان فرنسيتان تتفقان على اندماج بـ15 مليار دولار

Veolia فيوليا
شعار شركة فيوليا
اندماج

بعد صراع.. شركتان فرنسيتان تتفقان على اندماج بـ15 مليار دولار

ستكونان معا أقدر على مواجهة التحدي البازغ من لاعبين في الصين

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باريس – رويترز

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أعلنت شركة فيوليا " VEOLIA " وسويز عن صفقة اندماج قيمتها حوالي 13 مليار يورو (15.44 مليار دولار) بعد صراع لشهور بين شركتي إدارة النفايات والمياه الفرنسيتين.

ويرجع تاريخ المنافسة بين الشركتين إلى القرن التاسع عشر، وسعت فيوليا لاقتناص منافستها الأصغر سويز "SUEZ"، قائلة إنهما ستكونان معا أقدر على مواجهة التحدي البازغ من لاعبين في الصين.

وقالت فيوليا إن وضع الشركتين معا سيمكنهما من الابتكار في مجالات النمو مثل الخدمات البيئية وإعادة التدوير.

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ويقدر الاتفاق قيمة سهم سويز بنحو 20.50 يورو (24.4 دولار) لتصل قيمتها الإجمالية إلى 12.8 مليار يورو، حسبما ذكرته الشركتان، بعد أن رفعت فيوليا سعر عرضها من 18 يورو. وتملك فيوليا بالفعل 29.9% في سويز.

وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة فيوليا أنطوان فريرو في بيان "زمن المواجهة انتهى".

وكانت سويز، التي مقرها باريس، رفضت عروضا من فيوليا منذ اشترت منافستها حصة فيها في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وفي فبراير شباط رفضت عرض استحواذ قيمته 11.3 مليار دولار.

وتواجهت المجموعتان في المحاكم وأقامت سويز دفاعات من بينها مؤسسة لحماية أنشطتها الفرنسية في مجال المياه. وسيُلغى ذلك بعد الاتفاق.

وقالت الشركتان إنهما تستهدفان التوصل إلى اتفاق اندماج نهائي بحلول 14 مايو أيار.

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