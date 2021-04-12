قريبا.. إطلاق "زاند" أول بنك رقمي في العالم بالإمارات

قال بنك زاند إنه في المراحل النهائية الخاصة بالحصول على الموافقات التنظيمية من دولة الإمارات لإطلاق البنك خدماته، والذي سيعد حينها أول بنك رقمي في العالم، يقدم خدمات مصرفية رقمية متكاملة للشركات والمؤسسات إلى جانب الأفراد.

وأضاف البنك، اليوم الاثنين، أنه يهدف لأن يكون مسرعاً اقتصادياً رقمياً، ومنصة لتأسيس جيل أوسع من الخدمات الرقمية في المنطقة.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك محمد العبار إن دولة الإمارات من أهم المقرات التجارية والمالية والتكنولوجية في المنطقة، وأكثرها تطوراً مما يساعد على توفير البيئة المثالية لإطلاق بنك رقمي رائد في الدولة وخارجها.

وتابع: "يعتبر زاند أول بنك رقمي مستقل تمامًا ليحظى بترخيص بنكي كامل في دولة الإمارات، كما سيوفر البنك الرقمي الجديد حلولًا مالية مبتكرة وفعالة تساعد على تسهيل الأعمال والحياة بشكل عام من خلال تلبية احتياجات العملاء، أفراداً كانوا أم شركات".

ويهدف زاند من خلال منصته الرقمية المتطورة إلى توفير الأدوات الرقمية والمالية اللازمة التي تسمح لعملاء البنك الجديد إعادة التحكم الكامل بقراراتهم المالية.

ويتميز زاند بتركيزه على الاحتياجات المختلفة لمجتمعات الأعمال والأفراد التي يعمل من خلالها، مما يمكنه من تقديم منتجات وخدمات فريدة من نوعها وغير متوفرة تقليديا.

وقال الرئيس التنفيذي لزاند، أوليفيير كريسبان: "يحظى زاند بدعم قوي من مجموعة من المستثمرين إلى جانب فريق عمل عالمي يتكون من أفضل الخبراء في مجال العمل المصرفي والتكنولوجيا. واليوم، قد تم تشغيل وتجربة جميع أنظمتنا ونحن الآن في صدد استكمال الخطوات النهائية قبل الترحيب بأول عملاء زاند".