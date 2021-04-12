.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

قفزة قوية في أرباح "إكسترا" الفصلية بـ134% إلى 81 مليون ريال

لشركة المتحدة للإلكترونيات إكسترا
شركات

قفزة قوية في أرباح "إكسترا" الفصلية بـ134% إلى 81 مليون ريال

مبيعات الربع الأول زادت بنسبة 10.8% مقابل نفس الربع من العام السابق

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)، تسجيل زيادة في الأرباح عن الفصل الأول من العام الجاري، بنحو 134%، حيث حققت ربحاً صافياً بـ 81 مليون ريال، مقابل نحو 34.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2020.

وقالت الشركة في بيانها على موقع السوق السعودية "تداول"، إن مبيعات الربع الأول زادت بنسبة 10.8% مقابل نفس الربع من العام السابق، وذلك بدفع من مبيعات أقسام الشركة، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات خدمات إكسترا وإيرادات خدمات التمويل الاستهلاكي من خلال الشركة المتحدة للخدمات المالية، مما كان له الأثر على ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 18.6% ليسجل 261.9 مليون، في مقابل 220.8 مليون ريال عن نفس الربع من العام الماضي.

رئيس إكسترا للعربية: حصتنا السوقية زادت 20%.. ونتوقع نموا بالربع الرابع شركات سوق السعودية رئيس إكسترا للعربية: حصتنا السوقية زادت 20%.. ونتوقع نموا بالربع الرابع

وقد سجل إجمالي الربح 19.2% من إجمالي المبيعات للربع الأول من العام الحالي في مقابل 17.9% عن الربع الأول من العام الماضي.

هذا بالإضافة إلى انخفاض المصاريف البيعية والمصاريف العمومية والإدارية مقارنة بنفس الربع من العام الماضي بنسبة 1.74% لتسجل ما نسبته 12.0% من إجمالي المبيعات، في مقابل 13.8% عن نفس الربع من العام السابق.

ومن الجدير بالذكر أن صافي ربح الشركة المتحدة للخدمات المالية قد بلغ 20.2 مليون ريال عن الربع الأول من العام الحالي، في مقابل خسائر تقدر بـ 4 مليون ريال عن نفس الربع من العام الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
غضب فرنسي من سياسيي لبنان.. ورسالة قهر بـ100 توقيع غضب فرنسي من سياسيي لبنان.. ورسالة قهر بـ100 توقيع
لتعزيز الفعالية.. هل يمكن مزج لقاحات كورونا؟ لتعزيز الفعالية.. هل يمكن مزج لقاحات كورونا؟
الأكثر قراءة
"بس يا بابا".. محمد رمضان يرد على انتقادات عمرو أديب
السعودية.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان السعودية.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان
بعد 20 سنة هكذا تغيرت بطلة بعد 20 سنة هكذا تغيرت بطلة "الحاج متولي".. والفنانة ترد
لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟ لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟
انظر إلى ميسي وهو يرتجف أثناء المباراة مع ريال مدريد انظر إلى ميسي وهو يرتجف أثناء المباراة مع ريال مدريد
فرنسا عن فضيحة فرنسا عن فضيحة "الكرسي": تركيا تعمدت الإساءة.. إنه فخ
قبل أن تذهب
المستقلون يتصدرون قوائم المشاركين في الانتخابات النيابية الجزائرية
المستقلون يتصدرون قوائم المشاركين في الانتخابات النيابية الجزائرية
اكتشف المزيد