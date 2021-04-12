قفزة قوية في أرباح "إكسترا" الفصلية بـ134% إلى 81 مليون ريال

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)، تسجيل زيادة في الأرباح عن الفصل الأول من العام الجاري، بنحو 134%، حيث حققت ربحاً صافياً بـ 81 مليون ريال، مقابل نحو 34.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2020.

وقالت الشركة في بيانها على موقع السوق السعودية "تداول"، إن مبيعات الربع الأول زادت بنسبة 10.8% مقابل نفس الربع من العام السابق، وذلك بدفع من مبيعات أقسام الشركة، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات خدمات إكسترا وإيرادات خدمات التمويل الاستهلاكي من خلال الشركة المتحدة للخدمات المالية، مما كان له الأثر على ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 18.6% ليسجل 261.9 مليون، في مقابل 220.8 مليون ريال عن نفس الربع من العام الماضي.

وقد سجل إجمالي الربح 19.2% من إجمالي المبيعات للربع الأول من العام الحالي في مقابل 17.9% عن الربع الأول من العام الماضي.

هذا بالإضافة إلى انخفاض المصاريف البيعية والمصاريف العمومية والإدارية مقارنة بنفس الربع من العام الماضي بنسبة 1.74% لتسجل ما نسبته 12.0% من إجمالي المبيعات، في مقابل 13.8% عن نفس الربع من العام السابق.

ومن الجدير بالذكر أن صافي ربح الشركة المتحدة للخدمات المالية قد بلغ 20.2 مليون ريال عن الربع الأول من العام الحالي، في مقابل خسائر تقدر بـ 4 مليون ريال عن نفس الربع من العام الماضي.