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مساهمو "أسمنت الجنوب" يقرون توزيع 350 مليون ريال أرباح

شركة أسمنت الجنوب مناسبة
شركة أسمنت المنطقة الجنوبية "أسمنت الجنوب"
سوق السعودية

مساهمو "أسمنت الجنوب" يقرون توزيع 350 مليون ريال أرباح

بواقع 2.5 ريال للسهم

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دبي - العربية.نت

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وافق مساهمو شركة أسمنت المنطقة الجنوبية "أسمنت الجنوب"، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020، بواقع 2.5 ريال للسهم وبنسبة 25% من رأس المال بمبلغ إجمالي قدره 350 مليون ريال.

وبحسب بيان الشركة للسوق المالية السعودية "تداول"، فإن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأحد 25 أبريل 2021.

ووافق المساهمون على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2020، بواقع 2.25 ريال بنسبة 22.5% من رأس المال بمبلغ إجمالي قدره 315 مليون ريال.

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وأقر مساهمو الشركة باقي بنود جدول الأعمال، ومنها تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

كانت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، قد أعلنت عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة نموا في صافي الربح بنسبة 31.5% إلى 609 ملايين ريال، مقابل 463 مليون ريال، خلال 2019.

ويعود الارتفاع في صافي الربح للعام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى زيادة إيرادات المبيعات للعام الحالي بنسبة 27.15% مقارنة بالعام السابق، وزيادة كمية المبيعات للعام الحالي بنسبة 23.70% مقارنة بالعام السابق.

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