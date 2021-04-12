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مساهمو أسمنت الشرقية يقرون توزيعات أرباح بـ215 مليون ريال

أسمنت الشرقية
شركة أسمنت المنطقة الشرقية
سوق السعودية

مساهمو أسمنت الشرقية يقرون توزيعات أرباح بـ215 مليون ريال

بحصة 2.5 ريال للسهم

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دبي - العربية.نت

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وافق مساهمو شركة أسمنت المنطقة الشرقية خلال اجتماع الجمعية العامة العادية، أمس الأحد، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية نحو 215 مليون ريال، على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن التوزيعات بواقع 2.5 ريال للسهم وبنسبة 25% من رأس المال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح 86 مليون سهم.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء 28 أبريل 2021.

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ووافق المساهمون على جميع بنود جدول الأعمال المتضمن القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020.

كان صافي ربح شركة أسمنت المنطقة الشرقية، قد ارتفع بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 20% لـ 217 مليون ريال في 2020، مقابل 181 مليون ريال في 2019.

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