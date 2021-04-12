مساهمو "سابك للمغذيات" يقرون توزيع 476 مليون ريال على المساهمين

وافق مساهمو شركة سابك للمغذيات الزراعية، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2020 بقيمة 476.04 مليون ريال بواقع ريال للسهم الواحد تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 25 أبريل 2021.

وبحسب بيان الشركة للسوق المالية السعودية "تداول"، فإن المساهمين وافقوا على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2020 بنحو 416.7 مليون ريال، بواقع ريال للسهم تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

كانت النتائج المالية الأولية لشركة سابك للمغذيات الزراعية "سافكو- سابقاً"، أظهرت انخفاض صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 32.06% في الربع الرابع من 2020، لتصل إلى 233.56 مليون ريال، مقارنة بنحو 343.79 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وانخفض صافي ربح الشركة بعد الزكاة والضريبة بنسبة 12.2% في العام 2020، ليصل إلى 1.29 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 1.47 مليار ريال في العام 2019.