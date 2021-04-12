"أبوظبي للتنمية" يساهم في تمويل مشاريع بالأردن بـ 6.5 مليار درهم

قال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن الصندوق ساهم في تمويل مئات المشاريع التنموية في المملكة الأردنية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 6.5 مليار درهم، حيث مكّنت تلك المشاريع ذات البعد الاستراتيجي الحكومة الأردنية من تحقيق أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية ودفع عجلة التنمية المستدامة.

وأضاف السويدي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" بمناسبة مشاركة الإمارات المملكة الأردنية الهاشمية احتفالاتها بالمئوية الأولى على تأسيسها، أن الصندوق يحتفظ بعلاقات استراتيجية مع الحكومة الأردنية منذ أكثر من أربعة عقود ونصف، كان خلالها شريكاً حقيقياً في توفير التمويل اللازم لإنشاء مشاريع استراتيجية ذات أولوية وطنية.

وأشار إلى أن "المشاريع التي ساهم الصندوق بتمويلها في الأردن انعكست بشكل مباشر وفعَال على تحقيق أهداف ورؤية الحكومة الأردنية، ودعمت تطلعاتها وخططها وبرامجها التنموية، حيث تركت تأثيراً واضحاً على الاقتصاد الأردني من خلال التحسن الملحوظ الذي طرأ على المؤشرات الاقتصادية بمختلف قطاعاتها، كما شكلت عاملاً مهماً في تحسين جودة حياة السكان ودعم الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل مما ساهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد".

وأوضح السويدي أن المشاريع التي مولها الصندوق في الأردن، تركزت في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والنقل والمواصلات والطاقة والزراعة والري والإسكان ومشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع، وذلك في إطار حرص الصندوق على دعم جهود الدول النامية وتمكينها من تحقيق أهدافها وبرامجها التنموية وتنفيذ مشاريع استراتيجية تلعب دوراً مهماً في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للسكان.