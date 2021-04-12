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"الوطنية للبناء" توافق على الانتقال للسوق السعودية الرئيسية

الوطنية للبناء والتسويق
الشركة الوطنية للبناء والتسويق
سوق السعودية

"الوطنية للبناء" توافق على الانتقال للسوق السعودية الرئيسية

الانتقال مشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، عن قرار مجلس إدارتها بالإجماع، اليوم الاثنين، بالموافقة على الانتقال إلى السوق الرئيسية بدلاً من السوق الموازية.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الانتقال يخضع لموافقة الجمعية العامة العادية والسوق، ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.

كانت الشركة مدرجة في السوق الموازية منذ 29 أبريل 2018، برأسمال يبلغ 120 مليون ريال.

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وحققت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، زيادة في صافي الأرباح بعد الزكاة، بنسبة 274.8% في العام 2020، لتصل إلى 23.32 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 6.22 مليون ريال في 2019.

وأعلنت مؤخراً، عن الانتهاء من عملية الاستحواذ على كامل حصص رأسمال شركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته، وذلك بقيمة تقدر بـ 180 مليون ريال.

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