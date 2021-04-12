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"جدوى ريت الحرمين" يدمج صكوك عقارين لتحويلهما إلى فندق

جدوى للاستثمار
شركة جدوى للاستثمار
سوق السعودية

"جدوى ريت الحرمين" يدمج صكوك عقارين لتحويلهما إلى فندق

انتهت من هدم المبنيين القديمين

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة جدوى للاستثمار بصفتها مدير صندوق جدوى ريت الحرمين، عن دمج صكوك عقاري مبنى فندق ثروات وادي إبراهيم ومبنى المطعم التجاري، واستخراج صك شامل بمساحة 261 مترا مربعا واستخراج التصاميم والمخططات المعمارية المعتمدة ورخص البناء، لتطويرهما إلى برج فندقي.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن التصاميم والمخططات حققت كفاءة عالية في الاستخدام واستغلال كامل مسطحات البناء المسموحة والمقدرة بـ 5,648 مترا والتي نتج منها زيادة في عدد الغرف الفندقية من 85 غرفة إلى 162 غرفة بنسبة نمو 90%، وزيادة في عدد الأدوار من 12 دور إلى 23 دور بنسبة نمو 91%.

وأضافت أنها انتهت من هدم المبنيين القديمين والبدء بأعمال التطوير الإنشائي للفندق، ومن المتوقع الانتهاء من جميع أعمال التطوير قبل شهر رمضان لعام 1443هـ.

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وأشارت إلى أنها ستعلن التطورات المستقبلية فيما يتعلق بمشروع إعادة تطوير البرج الفندقي.

وتوقعت أن يكون الأثر المالي إيجابياً عند الانتهاء من أعمال إعادة التطوير بشكلٍ عام والمتوقعة خلال الربع الثاني من عام 2022.

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