"ساسكو" تعلن بدء تشغيل 8 مواقع جديدة لخدمات السيارات

أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، أنها بتاريخ 11 أبريل 2021، قامت بالبدء في تشغيل 8 مواقع جديدة تحتوي على خدمات المحروقات والتموينات، بالإضافة إلى العديد من المطاعم ومحلات القهوة وخدمات الصراف الآلي.

ومن هذه المواقع، ثلاثة في منطقة المدينة المنورة، وموقع واحد في المنطقة الجنوبية، وقد بلغ إجمالي حجم الاستثمار بها حوالي 20.9 مليون ريال (تمويل عن طريق التسهيلات البنكية الموقعة مع بنوك محلية).

بالإضافة إلى أربعة مواقع تم تشغيلها مباشرة (مواقع مطورة حسب هوية الشركة)، منها موقعان في المنطقة الجنوبية، وموقع واحد في المنطقة الوسطى وآخر في المنطقة الغربية.

ومن المتوقع أن يسهم تشغيل هذه المواقع في زيادة الإيرادات بشكل تدريجي، مما ينعكس على الأرباح التشغيلية للشركة، وسوف يظهر الأثر المالي لذلك اعتباراً من الربع الثاني من عام 2021، علماً بأنه لا توجد أي أطراف ذات علاقة.