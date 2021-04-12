"مهارة" تستحوذ على 90% من شركة "Spectra"

أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية عن توقيعها اتفاقية البيع والشراء للاستحواذ على 90% في شركة أطياف للخدمات المساندة "Spectra".

وقالت "مهارة" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إنها بانتظار الانتهاء من تنفيذ الشروط المسبقة لإقفال الصفقة المتفق عليها، على أن يتاح لها فترة تنتهي بتاريخ 30 يونيو 2021.

وأضافت أنه بعد تنفيذ الشروط المسبقة للإقفال، والتي تتضمن موافقة الجمعية العامة لشركة مهارة للموارد البشرية، ومن المتفق عليه أن يتاح لتنفيذ الشروط المسبقة فترة تبدأ من تاريخ توقيع اتفاقية البيع والشراء وتنتهي بتاريخ 30 يونيو 2021 وفي حالة عدم تنفيذ الشروط المسبقة قبل ذلك التاريخ فسيتم إما الاتفاق على مدة إضافية أو التوقف عن الاستحواذ.

وأشارت إلى أن التكاليف المرتبطة بالحدث تتضمن تكاليف الفحص المالي والقانوني النافي للجهالة، ولا يوجد تغير جوهري في هذه التكاليف.

كانت شركة مهارة للموارد البشرية قد أعلنت في ديسمبر 2021، عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة أطياف للخدمات المساندة "Spectra"، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة.

ذكرت في بيان سابق، أن عملية الاستحواذ تتوافق مع استراتيجيتها في التحول إلى شركة موارد بشرية متكاملة، وخططها التوسعية، متوقعة أن يحقق هذا الاستحواذ المحتمل قيمة مضافة للشركة ومساهميها.

وأضافت "مهارة" أنها عينت كي بي إم جي الفوزان وشركاه كمستشار مالي، وتضمنت شروط المذكرة الانتهاء من الفحص النافي للجهالة القانوني والمالي والحصول على الموافقات اللازمة، وتبلغ مدة المذكرة سنة من تاريخ توقيعها.

وتعمل شركة أطياف للخدمات المساندة في تقديم خدمات الصيانة والتشغيل والنظافة والخدمات المساندة الأخرى في المملكة العربية السعودية، نقلاً عن موقعها الإلكتروني.