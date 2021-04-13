.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

المالية السعودية تتيح رفع مطالبات القطاع الخاص إلكترونياً عبر منصة "اعتماد"

منصة اعتماد
اقتصاد السعودية

المالية السعودية تتيح رفع مطالبات القطاع الخاص إلكترونياً عبر منصة "اعتماد"

تتيح للقطاع الخاص تقديم المطالبات المالية بشكل مباشر إلى الجهات الحكومية ومتابعتها

متابع الغاء المتابعة

الرياض - واس

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة المالية السعودية بالشراكة مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، إطلاق خدمة المطالبات المالية عبر "منصة اعتماد الإلكترونية"، حيث ستمكّن الخدمة القطاع الخاص من تنفيذ مشروعاته وتعاملاته المالية وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق رؤية "المملكة 2030".

وأوضح مساعد وزير المالية للشؤون المالية ياسر القهيدان، أن إطلاق الخدمة يأتي في إطار استمرار الحكومة في دعم القطاع الخاص، لتمكينه من الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، منوهاً بأن الخدمة تعكس قيم الوزارة المتمثلة في (الشفافية، الشراكة، الإنجاز، والالتزام).

المالية السعودية: صرف 31 مليار ريال من مطالبات القطاع الخاص اقتصاد اقتصاد السعودية المالية السعودية: صرف 31 مليار ريال من مطالبات القطاع الخاص

وبيَّن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية أحمد الصويان، أن مزايا الخدمة تتمثل في مساعدة القطاع الخاص والجهة الحكومية على رفع مطالبة مالية للعقود، ومنع تكرار المطالبة المالية من الطرفين، وكذلك منح القطاع الخاص فرصة معرفة حالة المطالبة المالية وتمكينه من الحصول على شهادات الإنجاز، مع تسهيل متابعته إجراءات إصدار أوامر الصرف والدفع للمطالبات كافة دون استثناء عند اكتمال مسوغات صرفها وفق شروط العقد.

وأشار إلى أن خدمة رفع المطالبات المالية تتيح للقطاع الخاص (المقاولين والموردين) تقديم المطالبات المالية بشكل مباشر إلى الجهات الحكومية، من خلال منصة "اعتماد"، واستكمال إجراءات دورة الدفع إلكترونياً، لافتاً الانتباه إلى مراقبة الأداء من خلال اتفاقيات مستوى الخدمة.

وكانت منصة "اعتماد" حققت نقلة نوعية في خدمات المنافسات والعقود والمدفوعات والمستحقات المالية للموظفين، وتحصيل الإيرادات وغيرها من الخدمات المقدمة للقطاعات المستفيدة، بما يعكس حجم الجهود التي بذلت بهدف التحول الرقمي
للإجراءات المالية العامة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"الوضوء بالمناديل".. تصريح من عالم أزهر يحدث ضجة في مصر
تقنية شهرها كورونا قد تكون أملاً لعلاج السرطان والإيدز تقنية شهرها كورونا قد تكون أملاً لعلاج السرطان والإيدز
الأكثر قراءة
محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد "رمي الأموال"
عمرو أديب لمحمد رمضان: عمرو أديب لمحمد رمضان: "لو محدش رباك أنا هربيك"
السعودية.. غداً أول أيام شهر رمضان في المملكة السعودية.. غداً أول أيام شهر رمضان في المملكة
"المرحلة الحرجة".. إعلان لا ينذر بالخير من منظمة الصحة
معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام! معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام!
خسارة الكلاسيكو تفتح النار على كومان.. ولابورتا يختار شاباً لخلافته خسارة الكلاسيكو تفتح النار على كومان.. ولابورتا يختار شاباً لخلافته
قبل أن تذهب
تقنية استخدمت في تصنيع لقاح كورونا.. قد تعالج من السرطان
تقنية استخدمت في تصنيع لقاح كورونا.. قد تعالج من السرطان
اكتشف المزيد