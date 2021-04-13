تطبيق للتأمين على السيارات الرقمية يحصل على 200 مليون دولار!

جمعت شركة التأمين في الولايات المتحدة على السيارات الرقمية Clearcover، نحو 200 مليون دولار من خلال جولة تمويلية رتبتها شركة الاستثمار Eldridge.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة الناشئة تم تقييمها بنحو مليار دولار، ما يضعها ضمن شركات الـunicorn.

وتخطط الشركة لاستخدام التمويل للتوسع في 25 ولاية أميركية جديدة وزيادة عدد موظفيها.

وأدت جائحة كورونا إلى تزايد الاتجاه الرقمي والاعتماد على التطبيقات، وهو ما أدى إلى زيادة الاستثمارات في شركات التأمين الرقمية بـ13% خلال العام الماضي إلى 7 مليارات دولار.

إلى ذلك، قالت وزارة الخزانة الأميركية أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة سجلت عجزاً في الميزانية بلغ 660 مليار دولار في مارس، وهو رقم قياسي مرتفع لذلك الشهر، مع توزيع مدفوعات مباشرة على الأميركيين من حزمة التحفيز التي استحدثها الرئيس جو بايدن.

ووصل العجز في الميزانية للأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2021، التي بدأت في أكتوبر الماضي، إلى مستوى قياسي عند 1.706 تريليون دولار مقارنة مع عجز بلغ 743 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي 2020.

ولم تتضمن الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2020 في معظمها إنفاقا طارئاً بسبب الجائحة للتعويض عن الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا التي بدأت في مارس 2020.