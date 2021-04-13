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موانئ دبي تطالب جيبوتي بدفع تعويض مالي بـ210 ملايين دولار

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موانئ دبي تطالب جيبوتي بدفع تعويض مالي بـ210 ملايين دولار

مقابل أضرار على خلفية نزاع بشأن امتياز ميناء

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دبي - العربية.نت

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طالبت موانئ دبي العالمية جيبوتي بدفع 210.2 مليون دولار مقابل أضرار على خلفية نزاع بشأن امتياز ميناء، وفق ما أظهرت وثائق.

وكانت شركة "موانئ دبي العالمية"، قد ذكرت العام الماضي، أن محكمة لندن للتحكيم الدولي أمرت حكومة جيبوتي بإعادة محطة دوراليه للحاويات وفقا للحقوق والمزايا المنصوص عليها في اتفاق الامتياز الموقع عام 2006 إلى شركة "موانئ دبي العالمية" و"دوراليه كونتينر تيرمينال إس إيه" خلال شهرين، أو أن تسدد للشركة تعويضات عن الأضرار.

وأشار البيان حينها إلى أن الخسائر التي تكبدتها "موانئ دبي العالمية" يتجاوز مليار دولار أميركي، وفقا لمستشار مالي مستقل.

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وأوضحت الشركة أن هذا الحكم هو السادس على التوالي لصالح شركة "موانئ دبي العالمية" في محكمة لندن للتحكيم الدولي والمحكمة العليا لإنجلترا وويلز، مؤكدة أن حكومة جيبوتي مازالت تتجاهل الحكم.

وتعتبر محطة الحاويات "دوراليه كونتينر تيرمينال" أكبر جهة توظيف وأكبر مصدر للدخل في الدولة، وحققت الأرباح بصورة سنوية منذ انطلاق عملياتها.

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