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"اتحاد الخليج الأهلية" تُعين مشعل الشايع رئيساً تنفيذياً

شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني
سوق السعودية

"اتحاد الخليج الأهلية" تُعين مشعل الشايع رئيساً تنفيذياً

اعتباراً من منتصف يونيو 2021

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني عن قرار مجلس إدارة الشركة بالتمرير بتاريخ بتعيين مشعل بن إبراهيم الشايع بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة وذلك بعد أن حصلت الشركة على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على التعيين.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن مشعل الشايع سيباشر مهامه كرئيس تنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخ 15 يونيو 2021.

وأضافت أن مشعل بن إبراهيم الشايع يعد من الكفاءات الوطنية المتميزة بسوق التأمين السعودي، ولديه خبرة طويلة في مجال التأمين تصل إلى 20 عاماً وتقلد العديد من المناصب القيادية والتنفيذية في عدة شركات تأمين مرموقة، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الإمام محمد بن سعود وعدد من الشهادات والدورات المهنية.

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كانت خسائر شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني قد ارتفعت بنسبة 28.1% خلال العام 2020، لتسجل 39.36 مليون ريال، مقابل خسائر نحو 30.74 مليون ريال في 2019.

وقالت الشركة في بيان سابق، إن إجمالي الخسائر المتراكمة في 31 ديسمبر 2020 بلغ 59.542 مليون ريال وهو ما يمثل 25.95% من رأس المال مقارنة بخسائر متراكمة قدرها مبلغ 13.965 مليون ريال في 31 ديسمبر 2019 ومثل 9.30% من رأس مال الشركة.

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