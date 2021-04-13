"العالمية القابضة" تكمل صفقة شراء 45% من "ألفا ظبي"

أعلنت الشركة العالمية القابضة عن إكمالها عملية شراء حصة 45% في شركة ألفا ظبي القابضة، لتصبح "العالمية القابضة" بعد هذه الصفقة، أكبر شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية في الإمارات.

يشار إلى أن "ألفا ظبي" التي تتركز أعمالها في قطاع العقارات والبناء، استحوذت الشهر الماضي على حصة 12% في الدار العقارية، من خلال إحدى الشركات التابعة لها شركة "سوبليم للاستثمارات التجارية".

وحول الصفقة قال طلال طوقان رئيس الاستثمار في "بي إتش مباشر"، في مقابلة مع "العربية"، إنها تدخل ضمن عملية إعادة هيكلة وترتيب للملكية ما بين الشركات التابعة لحكومة أبوظبي، وفق أهداف استراتيجية، مضيفاً أن الخطوة ستكون إيجابية وتدعم الاقتصاد وقدرة الدولة على إصدار أدوات الدين بتصنيف ائتماني أفضل.

وارتفع سهم "العالمية القابضة" بعد صفقة "ألفا ظبي" في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال تداولات اليوم الثلاثاء.

ولفت طوقان إلى أن سوق أبوظبي تشهداً زخماً كبيراً في ظل توقعات على المستوى الاقتصادي لجهة أسعار النفط وتحسن القطاع العقاري ومستوى إنفاق الفرد.

وأضاف أن الفترة الحالية تعد أفضل الفترات لبناء المحافظ الاستثمارية والتداول في أسواق رأس المال، قبل موجات التضخم.

وأشار إلى وجود مبادرات واضحة في إمارة أبوظبي تشير إلى تدخل حكومي لرفد السوق، مع قرب طرح شركات كبيرة ستنضم عبر الطرح الأولي كشركة "الإمارات للألومنيوم".