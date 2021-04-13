"المباني الكويتية" تستأنف أعمال "أفينوز - الرياض"

أعلنت شركة المباني الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن إعادة استمرار الأعمال في مشروع "أفينوز - الرياض" بالسعودية، أحد مشاريع شركة شمول القابضة، التي تمتلك فيها شركة المباني حصة قدرها 60% من إجمالي حصص الشركة.

كان مجلس إدارة شركة المباني الكويتية، قرر إعادة دراسة مشروع "أفينوز - الرياض"، مع الأخذ في الاعتبار خيار التصرف بالإيقاف المؤقت مع كافة الأطراف، وذلك وفقاً لتوصية من مجلس إدارة شركة شمول القابضة.

وأرجعت "المباني" في بيان سابق، قرار دراسة وتقييم المشروع إلى تزامنه مع استمرار الأزمة الصحية والاقتصادية الكبيرة الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ومشروع "أفينوز - الرياض" هو مشروع مشترك بين شركتي المباني والشايع الكويتيتين، ومجموعة الفوزان السعودية، ويتضمن مركزاً تجارياً و5 أبراج تضم 4 فنادق.