"بنك مصر" يحقق نمواً بـ40% في أرباحه السنوية إلى 24 مليار جنيه

كشفت القوائم المالية المجمعة لـ"بنك مصر"، عن تمكنه من تحقيق أرباح بلغت قبل خصم الضرائب نحو 24 مليار جنيه خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة نمو بلغت نحو 40%، مع سداد 13 مليار جنيه مصري للضرائب ليصل صافي الربح إلى 11 مليار جنيه بمعدل نمو 29%.

ووفق بيان، فإن إجمالي المركز المالي تخطى حاجز التريليون جنيه ليصل إلى 1.2 تريليون جنيه، مقابل نحو 967 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، بمعدل نمو 27%، حيث ارتفع صافي القروض المباشرة للعملاء إلى 335 مليار جنيه مقابل 272 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو بلغ نحو 23% نتيجة لنمو محفظة الأفراد والمشروعات الصغيرة بنسبة 59%، ونمو محفظة المؤسسات الكبيرة والمتوسطة بنسبة 18%.

وتمكن "بنك مصر" من تسوية ملفات عدد كبير من العملاء وإبرام تسويات بمبلغ 2.4 مليار جنيه، كما بلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة نحو 1.1 مليار جنيه وقد بلغت نسبة التغطية 137.10%.

وحققت محفظة الاستثمارات المالية للبنك نمواً قدره 45%، حيث وصلت إلى 556 مليار جنيه مقارنة بنحو 385 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.

وشهدت ودائع العملاء نمواً بنحو 182 مليار جنيه لتصل إلى 928 مليار جنيه مقابل 746 مليار جنيه في 30 يونيو 2019، محققة بذلك معدل نمو بنسبة 24%، وهو ما يعود بشكل مباشر إلى نمو شهادات الادخار بنسبة 47%، وودائع لأجل وبإخطار بنسبة 33%.

وبلغت قيمة محفظة التجزئة المصرفية بنوعيها النمطي والإسلامي نحو 47.9 مليار جنيه في 30 يونيو 2020، مقابل 31.5 مليار جنيه في يونيو 2019 بزيادة بنحو 16.4 مليار جنيه عن العام السابق، وبمعدل نمو بلغت نسبته 52.1%.

وتخطى عدد البطاقات التي أصدرها البنك نحو 9.43 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية، كما وصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك إلى 21.21 ألف موقع بجميع محافظات مصر، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك إلى ما يزيد عن 21.8 مليار جنيه سنوياً.