"دبي الإسلامي" يحدد السعر الاسترشادي لصكوك إضافية مقومة بالدولار

أفادت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" بأن بنك دبي الإسلامي أكبر البنوك الإسلامية بالإمارات، حدد اليوم الثلاثاء السعر الاسترشادي عند ما بين 3.625% و3.75% لصكوك إضافية من المستوى الأول مقومة بالدولار الأميركي.





وأظهرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك، أن العملية التي من المتوقع إغلاقها في وقت لاحق اليوم، يرتبها بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد.



وستكون الصكوك غير قابلة للاستدعاء لست سنوات.