"صدارة" تعيد تشغيل وحدة تكسیر اللقیم بعد انتهاء عمليات الإصلاح

أعلنت شركة صدارة للخدمات الأساسية أن شركتها الأم، شركة صدارة للكيميائيات، قد استأنفت عمليات التشغيل لوحدة تكسیر اللقیم المختلط، وذلك في تاريخ 29 شعبان 1442هـ، الموافق 11 أبريل 2021م.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع السوق السعودية "تداول"، أن ذلك يأتي بعد الانتهاء بنجاح من أعمال الإصلاح غير المخطط لها، والتي بدأت في تاريخ 16 مارس 2021م.

وأضاف البيان: "بناء على ذلك، فقد تمت استعادة وحدات الإنتاج النهائية بالكامل. وقد تم الانتهاء من أعمال الإصلاح بشكل أسرع مما كان متوقعاً في البداية، كما أدت الإجراءات المتخذة للتخفيف من الآثار إلى الحد من التأثير على العملاء بالإضافة إلى التأثير المالي على الشركة".