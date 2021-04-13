.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"ملكية الخليج ريت" يوزع 8.8 مليون ريال أرباحاً نقدية

ملكية للاستثمار
شركة مُلكيّة للاستثمار
سوق السعودية

"ملكية الخليج ريت" يوزع 8.8 مليون ريال أرباحاً نقدية

عن الربع الأول من 2021

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة مُلكيّة للاستثمار، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الربع الأول من 2021، بإجمالي أرباح 8.85 مليون ريال، لعدد وحدات قائمة نحو 68.12 مليون وحدة.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.13 ريال، بنسبة توزيع إلى السعر الأولي للوحدة 1.30%.

وبلغت نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.32%، كما في 31 مارس 2021.

ساكسو بنك للعربية: هذا الوزن الصحيح للعملات المشفرة من محفظتك كمستثمر قصص خاصة عملات مشفرة ساكسو بنك للعربية: هذا الوزن الصحيح للعملات المشفرة من محفظتك كمستثمر

وأشارت إلى أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 19 أبريل 2021.

وتدفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

كانت شركة مُلكية للاستثمار، قد أعلنت عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الفترة من مطلع أكتوبر 2020 حتى نهاية ديسمبر 2020، بواقع 0.10 ريال لكل وحدة.

وقالت مُلكيّة للاستثمار، في بيان سابق، إن إجمالي الأرباح الموزعة 6.81 مليون ريال، لنحو 68.12 مليون وحدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بدأت بالعصر الفاطمي.. تعرف على تاريخ بدأت بالعصر الفاطمي.. تعرف على تاريخ "الخيم الرمضانية" بمصر
"الوضوء بالمناديل".. تصريح من عالم أزهر يحدث ضجة في مصر
الأكثر قراءة
محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد "رمي الأموال"
معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام! معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام!
"المرحلة الحرجة".. إعلان لا ينذر بالخير من منظمة الصحة
السعودية.. غداً أول أيام شهر رمضان في المملكة السعودية.. غداً أول أيام شهر رمضان في المملكة
آلية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية في السعودية آلية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية في السعودية
فيديو.. مبتعث سعودي ينقذ مسنا أستراليا من النيران فيديو.. مبتعث سعودي ينقذ مسنا أستراليا من النيران
قبل أن تذهب
تقنية استخدمت في تصنيع لقاح كورونا.. قد تعالج من السرطان
تقنية استخدمت في تصنيع لقاح كورونا.. قد تعالج من السرطان
اكتشف المزيد