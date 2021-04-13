"ملكية الخليج ريت" يوزع 8.8 مليون ريال أرباحاً نقدية

أعلنت شركة مُلكيّة للاستثمار، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الربع الأول من 2021، بإجمالي أرباح 8.85 مليون ريال، لعدد وحدات قائمة نحو 68.12 مليون وحدة.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.13 ريال، بنسبة توزيع إلى السعر الأولي للوحدة 1.30%.

وبلغت نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.32%، كما في 31 مارس 2021.

وأشارت إلى أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 19 أبريل 2021.

وتدفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

كانت شركة مُلكية للاستثمار، قد أعلنت عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الفترة من مطلع أكتوبر 2020 حتى نهاية ديسمبر 2020، بواقع 0.10 ريال لكل وحدة.

وقالت مُلكيّة للاستثمار، في بيان سابق، إن إجمالي الأرباح الموزعة 6.81 مليون ريال، لنحو 68.12 مليون وحدة.