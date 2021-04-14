أرباح ولز فارجو تقفز مع انخفاض مخصصاته للقروض الرديئة المحتملة

أعلن ولز فارجو آند كو اليوم الأربعاء عن انتعاش قوي في أرباح الربع الأول من العام، إذ انخفض مقدار الأموال التي جنبها البنك لتغطية القروض الرديئة المحتملة.

وقال رابع أكبر بنك أمريكي إن أرباحه ارتفعت إلى 4.74 مليار دولار، أو 1.05 دولار للسهم، في الشهور الثلاثة المنتهية في مارس/ آذار، وذلك من 653 مليون دولار، أو سنت واحد للسهم، قبل عام.

كان اقتصاديون قد توقعوا في المتوسط أرباحا بقيمة 70 سنتا للسهم، وذلك بحسب تقديرات آي.بي.إس.إس من رفينيتيف